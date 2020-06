Juve subito allâ€™attacco nel segno del Dybaldo: gol, allegria e fantasia

Juve subito all’attacco nel segno del Dybaldo: gol, allegria e fantasia

Juve subito all’attacco nel segno del Dybaldo: gol, allegria e fantasia Sarri ha due certezze per la ripartenza tra coppa Italia e Serie A: Dybala e Ronaldo insieme hanno fatto 38 gol e sanno come far male al Milan continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 02 Giugno 2020.

Juve subito all’attacco nel segno del Dybaldo: gol, allegria e fantasia

Sarri ha due certezze per la ripartenza tra coppa Italia e Serie A: Dybala e Ronaldo insieme hanno fatto 38 gol e sanno come far male al Milan



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA