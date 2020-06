Terribile incidente a Lucca tra scooter e moto: 3 morti tra cui Samuele, figlio di Domenico Leto di Cirò Marina

Schianto semi frontale lungo la via Pesciatina a Lunata di Capannori nella provincia di Lucca. Perdono la vita due amici di 17 anni Samuele e Amedeo e un 38enne fruttivendolo del posto

Lucca,

martedì 02 Giugno 2020.

Il tragico incidente mortale è avvenuto poco dopo le 14 di ieri, lunedì 1 giugno 2020. Uno schianto semi frontale, fra una moto e uno scooter, inutile l’intervento dei sanitari del 118, tutte e tre sono morti sul colpo. Il 38enne lo conoscevano in zona, viaggiava a bordo di una moto Bmw, i due ragazzi invece sullo scooter. L’incidente è avvenuto ad un incrocio e dopo lo scontro la motocicletta ha proseguito la sua corsa per quasi un centinaio di metri.

A spezzare il silenzio di quella strada dopo lo schianto, le urla e le lacrime dei familiari arrivati sul luogo della tragedia. “Non è vero, non è vero”, urlava disperata la mamma di una delle vittime, mentre gridava il nome del figlio senza vita sull’asfalto.

Le vittime sono due amici inseparabili di 17 anni, Samuele Leto, figlio di Domenico originario di Cirò Marina e Amedeo Favilla e un 38enne, Marco Lencioni, fruttivendolo del posto. Sotto shock l’intero paese. Sul posto è stato inviato un gran numero di mezzi, intervenuti un’automedica, un’ambulanza medicalizzata di Lucca, due ambulanze della Croce Verde di Lucca, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia municipale di Capannori.

Samuele era anche un appassionato di calcio, aveva giocato nelle giovanili di squadre satelliti della Lucchese, il papĂ Nicodemo, si era trasferito a Segromigno in provincia di Lucca, dove viveva da tanti anni insieme alla sua famiglia. Il Sindaco ha proclamato Lutto cittadino.







