Nasce a Cirò Marina L’A.S.D “Cirò Krimisa Runners”

Nata dalla fusione della Cirò Runners e dal Gruppo Krimisa

Cirò Marina,

mercoledì 17 Giugno 2020.

Dopo un periodo di emergenza storico, con non poche difficoltà , si riparte con un nuovo spirito sportivo capace di far costituire l’ A.S.D Cirò Krimisa Runners.

Questa è una società  formata da un “mix di esperienza e gioventù” nata dalla fusione della Cirò Runners, squadra che in questi anni ha ben figurato non solo in territorio Calabrese, e dal Gruppo Krimisa, ragazzi con esperienza ben consolidata, che hanno come scopo prioritario quello di divulgare nell’ambito cittadino la pratica dello sport e prevalentemente la corsa.

 La corsa come primo approccio salutistico verso uno stile di vita che attraverso l’attività fisica costante ed un’attenta gestione della nutrizione, riesce a far godere alle persone un migliore stato di benessere psico-fisico.

La nuova A.S.D. C.K.R è da subito aperta a tutti coloro accomunati dalla passione per la corsa, che vorranno allenarsi in compagnia in un contesto di aggregazione ed incontro sociale all’ insegna dei sani valori dello sport, prefissandosi, come obbiettivo primario degli atleti fondatori esperti, di concorrere in competizioni locali per favorite la crescita della disciplina nella regione Calabria.

La Cirò Krimisa Runners, viene affiancata e sostenuta dalla sensibilità sportiva della Famiglia Martino, con un marchio che certamente non ha bisogno di presentazioni “MARTICA”, la quale con grande orgoglio ha sposato questo nuovo progetto.

Il Direttivo

dell’A.S. D Cirò Krimisa Runners è composto:

Presidente: Vincenzo Marincola

Vice

Presidente: Vincenzo Vozzo

Segretario: Antonio Ferraro

Tesoriere: Francesco Sprovieri

Consiglieri: Vincenzo Doritti, Andrea Cardone; Francesco Marincola e Orlando Bartolo.

Collaboratori

operativi del Direttivo Vincenzo Secreto e il plurimaratoneta Nicodemo De

Simone che operano a tuttotondo in

completa sinergia con la stessa.

Concludiamo mettendo in risalto il giovane promettente Marco Barone, completano la rosa Massimo Facenza, Basta Franco, Ippolito Marco e i due Crotonesi doc Casella Franco e Nicoletta Carmine, e ultimi ma non per importanza i due esperti runners Giovanni Cataldi e Luigi Candelise originari di Cirò Marina, che nonostante appartengano a società di regioni diverse (Lombardia e Puglia), con dedizione mettono a disposizione del gruppo tutta la loro professionalità e competenza certificata da studi ed attestazioni rilasciati dagli organi sportivi di pertinenza.

