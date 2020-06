Calabria Terra di Transumanza

Un racconto di Carmine F. Petrungaro del periodo invernale per avvicinare i lettori al mondo della cultura appenninica, della pastorizia, alle storie di donne, uomini e animali, che da millenni hanno fatto la storia anche in Calabria

Campana,

venerdì 19 Giugno 2020.

Mi

trovo nel Comune di Campana, in provincia di Cosenza, nel cuore della

Sila Greca… L’inverno è arrivato e in alta quota ha nevicato, ma c’è

ancora un tiepido raggio di sole che riesce a penetrare le nuvole. Così

mi avvio per fare una camminata. La mia meta “Outdoor”, dunque, è il

versante collinare antistante il borgo. Percorro una stradina di

campagna nei pressi dei famosi Giganti di Pietra, detti

dell’Incavallicata. Da qui si possono vedere tutti i crinali del

territorio circostante e panorami mozzafiato. Tra un pensiero e l’altro,

do ogni tanto uno sguardo al cielo: non promette bene e quelle nubi

scure annunciano maltempo. L’aria che soffia, si è fatta più fresca e il

vento a volte, si fa così forte, che a fatica riesco a stabilizzare la

macchina fotografica. È meglio dunque, spostarsi a valle.

Strada facendo m’imbatto in un piccolo gruppo di mucche podoliche transumanti. Si

può dire che, nel territorio di Campana e nel suo circondario

convergono da millenni, donne, uomini e animali, instaurando così un

antico legame tra le zone montane e le vallate vicine alle aree marine.

Infatti, mi trovo in quella parte della Calabria dei paesi interni, che

non conoscono solo isolamento, ma anche scambio di cultura e antiche

tradizioni, come la famosa Fiera della Ronza e le transumanze.

Appena

giunto alla chiesetta della Madonna delle Grazie, all’ingresso del

paesino, la mia attenzione viene attirata verso le colline circostanti

che, risuonano dei campanacci delle mucche podoliche e dei richiami dei

pastori. Provo a focalizzare ciò che vedo in lontananza. Il caso ha voluto che incontrassi sul mio percorso una mandria transumante.

Ha appena raggiunto la collina di San Leonardo, all’ingresso del Comune

di Campana (CS). Ancora oggi è normale imbattersi nell’entroterra

calabro in una mandria di mucche, mentre questa percorre la strada

principale, avvicinandosi o attraversando i borghi. Accade tutti gli

anni a giugno e alla fine di dicembre. Un evento che si ripete da

millenni, nelle terre di Campana. Queste mucche con i loro vitelli, sono

giunte dall’altopiano della Sila, dove il tempo è peggiorato e la neve

ha coperto tutto. Sono in cammino da due giorni. Un cammino che si

concluderà nella valle del Fiume Nicà , dal clima più mite. Decido dunque

di seguirli a piedi, per qualche chilometro, fino al bivio di Caprella e

Contrada Manco. La grande mandria è guidata dai fratelli Michele e

Roberto Ritacco di Scala Coeli. Spronano i loro cavalli e con molta

abilità ed esperienza incitano le bestie a tornare nel gruppo, a non

fermarsi.

Il

sistema della transumanza si basa sull’adattamento delle mandrie ai

cicli climatici, in modo che durante l’inverno il bestiame rimanga nelle

calde valli. Alla fine della primavera, a giugno, si spostano verso le

montagne, in cerca di pascoli verdi e acqua. I tratturi percorsi dai

tempi delle civiltà italiche sono ormai scomparsi e in buona parte sono

stati sostituiti dalle strade. Lungo queste antiche rotte si conservano

testimonianze e tracce del passato. Nel corso dei millenni, sono stati

costruiti in tutta la penisola italica, borghi, fortezze, ponti,

fontane, eremi e persino dei santuari, per chiedere la protezione dei

pastori e degli animali. La transumanza ha influenzato la cultura dei

Calabresi, ha plasmato tutte le civiltà italiche, il cibo, la lingua e

il loro sistema economico. La

tradizione ha attraversato i millenni. Il filo conduttore con il

passato non si è mai spezzato. Il comitato dell’Unesco, il 16 dicembre

del 2019, ha proclamato la transumanza patrimonio culturale dell’umanità , anche in Calabria.

Unesco o non Unesco, queste transumanze sono a rischio di estinzione.

La Calabria resiste ancora, ma in altre regioni vi sono stati casi di

divieti e molte limitazioni. Gli unici che possono salvare davvero la

transumanza sono le istituzioni e gli allevatori che continueranno a

farla come parte delle loro attività .

Immerso in queste riflessioni, mi appresto a tornare verso il paesello. Delle mucche Limousine guardano curiose il mio passaggio, mentre masticano erba secca. Non posso negare di aver fatto molto cammino quel giorno, ma del resto sono abituato a camminare. In ogni caso, lo spettacolo della natura che mi accompagna per tutta la giornata, vale ogni sforzo. Vado via contento, so di aver trascorso una giornatamovimentata. Torno a casa carico di questa esperienza e mi porto dietro tanti ricordi e buoni sentimenti per la mia terra. Il nostro territorio ci offre tanti stimoli, ma tocca a noi valorizzare e raccontare la sua storia. L’escursionismo e la narrazione sono i migliori mezzi per avvicinare la gente a questo mondo di cultura appenninica, satura di antiche tradizioni.

