Crotone: Controlli sull’abusivismo commerciale della Polizia Locale e Carabinieri, sanzionate 4 persone

La Polizia Locale comunica che i controlli continueranno nei prossimi giorni

Comunicato della Polizia Municipale

Crotone,

venerdì 19 Giugno 2020.

Nell’ambito di

servizi finalizzati al contrasto e repressione dell’abusivismo

commerciale personale della Polizia Locale, congiuntamente ad altre

Forze dell’Ordine, ha effettuato questa mattina una serie di

controlli

Si

è proceduto al sequestro di merce ed elevare sanzioni a carico

di quattro persone non autorizzate.

In particolare nel corso delle operazioni a carico di due persone ubicate presso la rotatoria in viale Gandhi, le stesse si producevano in atteggiamenti di contrarietà minacciando, oltraggiando ed opponendo resistenza al personale operante ed in particolare al comandante della Polizia Locale ed a un Carabiniere.

Si

procedeva pertanto, al fermo dei due soggetti, i quali, a

margine delle operazioni venivano posti agli arresti domiciliari da

parte dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia Locale comunica che i

controlli continueranno nei prossimi giorni.

