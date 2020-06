SS 106 Sibari – Corigliano-Rossano – Mandatoriccio: “Si lavora ad una strada a quattro corsie”

Abate e Forciniti (Parlamentari M5S): «Incontro proficuo con Anas Calabria»

La Redazione

Sibari,

venerdì 19 Giugno 2020.

Stamattina abbiamo incontrato in

videoconferenza la struttura territoriale di Anas Calabria, diretta dall’ingegnere

Francesco Caporaso. Abbiamo discusso sia del tracciato dell’ex Megalotto 8

Sibari-Mandatoriccio e sia della Longobucco-Mare. In riferimento al primo punto,

durante il dibattito è stato ricostruito come i Megalotti oramai non esistano

piĂą e si stia lavorando giĂ a dei nuovi interventi in sostituzione del vecchio

progetto del suddetto Megalotto 8 redatto nell’anno 2009 che aveva dei costi

stimati in circa 2,814 Mld di euro (una spesa improponibile e mai stanziata dai

governi precedenti). I progetti sostitutivi sono indicati con i codici “CZ 372”

che va da Mandatoriccio alla rotatoria di Aranceto, per il quale al momento si

sta predisponendo lo studio di fattibilitĂ , mentre il secondo, indicato con la

sigla “CZ 388″ che va da zona Aranceto a Sibari all’innesto con la SS 534 ed

è allo studio il progetto definitivo. Al momento, come previsto dal Contratto

di programma, per il primo tratto sono disponibili 151 milioni di euro mentre

per il secondo 290 milioni di euro. Abbiamo concordato con Anas che non sia

utile e fruttuoso lavorare più a strade a due corsie perché non risolverebbero

i problemi dei Comuni e del territorio. L’Anas, infatti, visti i volumi di

traffico previsti e anche vista anche l’eccessiva mortalitĂ nel tratto, sta giĂ

lavorando ad un progetto a quattro corsie.

Per quanto riguarda la

Longobucco-Mare, invece, abbiamo chiarito come la Regione debba intervenire

nella parte precedente alla parte finale prima che poi l’Anas possa procedere

alla progettazione dell’ultimo tratto che era passato ad Anas lo scorso anno proprio

grazie al nostro intervento in collaborazione con l’ex Assessore regionale

Roberto Musmanno. Una volta che la Regione avrĂ comunicato il suo progetto,

Anas realizzerĂ sia un nuovo ponte di 200m sia una strada di raccordo ai tratti

giĂ esistenti e che permetterĂ di raggiungere la 106 a mare collegandola

Longobucco. Un nuovo incontro tra Anas e Regione si terrĂ a luglio e dovrebbe

sbloccarsi anche questa situazione.

Vogliamo sottolineare come in

queste riunioni si parli sempre piĂą di Calabria, una regione svenduta dalla

classe politica precedente. Il nostro impegno non manca: ne avevamo parlato anche

nell’incontro col viceministro pentastellato Giancarlo Cancelleri che avevamo

avuto prima dell’emergenza Covid-19.

Nei prossimi giorni torneremo al

Ministero dei Trasporti per avviare le pratiche per il reperimento dei fondi

che attualmente mancano affinché il tratto

Sibari-Corigliano-Rossano-Mandatoriccio sia progettato e realizzato a quattro

corsie e per velocizzare l’iter di realizzazione sia di questa strada che per

la Longobucco-Mare.

