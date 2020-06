Never ending story: Gli ex studenti del Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severina in memoria del prof. Antonio De Rito

L’opera è stata voluta dalla classe 5A dell’anno scolastico 2017/2018 ed è stata realizzata da Giuseppe Garofalo, artista e anche lui ex alunno del Borrelli

Santa Severina,

domenica 21 Giugno 2020.

In seguito alla tragica notizia

della scomparsa del prof. Antonio De Rito, gli ex alunni hanno voluto

ricordarlo con un murales posto davanti alla sede del Liceo Classico “D.

Borrelli” l’Istituto dove il prof. Insegnava da più di vent’anni.

L’opera è stata voluta dalla

classe 5A dell’anno scolastico 2017/2018 ed è stata realizzata da Giuseppe

Garofalo, artista e anche lui ex alunno del Borrelli.

“Non possiamo esimerci dal

ringraziare il liceo e il comune di Santa Severina che ci hanno consentito di

realizzare l’opera, e l’artista Giuseppe Garofalo.

L’idea di realizzare il murales

non è casuale, ma possiede un significato ben preciso. Come giustamente

affermato dalla dirigente scolastica nel suo ricordo del caro prof., un encomio

o la targa commemorativa avrebbero fatto cadere l’iniziativa nella retorica.

Abbiamo quindi optato per il murales perché è una libera espressione creativa

che incarna perfettamente la persona del professore De Rito. Anche l’opera in

sé è emblematica e carica di significati a partire dalla foto che abbiamo

scelto e dalla posizione in cui è stato posto il murales, nulla lasciato al

caso, con lo sguardo rivolto al liceo; proprio come lo immagineremo negli anni

a seguire quando si sentirĂ la sua mancanza. Tanti sono gli insegnamenti e le

lezioni di vita che nel percorso scolastico ci ha offerto; tra le piĂą importanti

non posso che ricordare: siate liberi di essere felici. Un inno alla vita che

non dimenticheremo mai, così come i tanti aneddoti narrati fra una lezione di

letteratura ed una di storia. Quella del professore sarĂ una storia infinita da

poter trasmettere soprattutto ai futuri borrelliani. Penso che il modo migliore

per ricordarlo sarĂ studiare, approfondire, cibare di curiositĂ la nostra

ragione così da poter raggiungere la felicità interiore”.

Così Vincenzo Vona spiega come è

nata l’iniziativa e il senso che lui e i suoi compagni hanno voluto dare a

questa opera.

L’insegnamento è una missione

impegnativa che coinvolge interamente, perché la scuola produce cultura, ma è

soprattutto il luogo di incontro di persone che maturano e crescono insieme e

il prof. De Rito, storico e intellettuale di spessore, ha saputo trasmettere ai

suoi studenti non solo l’amore per lo studio, ma anche il rispetto per gli

altri e per la vita, il coraggio di osare e superare i propri limiti. “Un insegnante con la

mente dello scienziato ed il cuore del poeta” avrebbe detto Maria Montessori.

