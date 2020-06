Serie BKT 29esima giornata il Crotone (1-1) contro il Chievo annulla sul finale lâ€™allungo nei confronti del Frosinone

Serie BKT 29esima giornata il Crotone (1-1) contro il Chievo annulla sul finale l’allungo nei confronti del Frosinone

Pitagorici ancora al secondo posto solitario ma devono lavorare duramente per tornare ai precedenti livelli

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

domenica 21 Giugno 2020.

Un

punto conquistato è sempre positivo quando non penalizza la classifica e rimane

inalterata la distanza dagli inseguitori. La vittoria, inutile dirlo, sarebbe

stata ancora meglio giacché avrebbe consentito di allungare sul Frosinone,

terzo in classifica, che non è andato oltre il pareggio ad occhiali in quel di

Trapani. Non tutto è trascorso per il meglio per quanto riguarda il Crotone nel

corso dell’intera partita. Troppi passaggi sbagliati in maniera grossolana a

centrocampo, e quando il reparto mediano non funziona bene per tutti i novanta

minuti, più recupero, si consente agli avversari di fare del male. Così è stato

specie nella seconda parte dell’incontro quando gli Squali cominciavano ad

accusare lentezza nei disimpegni, specie in difesa, e scarsa propensione

offensiva.

I

cinque cambi avrebbero dovuto consentire a mister Stroppa di sopperire a questa

deficienza, invece troppo tempo è trascorso per effettuare le ultime due

sostituzioni e questo ha contribuito a fare pagare pegno al Crotone a proposito

del risultato finale.

Zanellato

(impreciso negli scambi ed inconcludente sotto porta) ha accusato la lunga

assenza di quasi sette mesi dai campi di calcio e non poteva essere al top

della forma, forse sarebbe stato meglio utilizzarlo in corso d’opera o essere

sostituito prima. Simy (mai in posizione per effettuare un tiro in porta)

evidenziavano segni di stanchezza già a metà della ripresa. Cuomo, senza

infamia e senza lode la sua prestazione, è stato sotto la sufficienza per il

grossolano errore commesso al minuto 87 quando ha consentito a Ceter di mandare

dentro il pallone di testa. Gerbo a destra ha stentato negli affondi e la sua

sostituzione con Mustacchio è arrivata al momento opportuno. Lopez doveva

rappresentare la sorpresa in positivo del Crotone quando Armenteros era fermo

sulle gambe dall’inizio della ripresa. L’ingresso dell’argentino a tempo quasi

scaduto, nel momento in cui il Chievo pareggiava con Ceter, si è rivelato

inutile. Tutto da rifare per quanto riguarda il consolidamento della seconda

posizione e questo per il Crotone dovrà avvenire nelle due prossime trasferte a

Perugia e Ascoli.

In

Umbria rientrerà Messias e non è poca cosa. Mancherà Barberis che sarÃ

squalificato per somme d’ammonizioni.

Per

quanto riguarda lo spettacolo in generale sul terreno dello Scida, è stata una

brutta impressione e tanta commozione prima del calcio d’avvio nel vedere lo

stadio senza il principale protagonista, il tifoso sulle gradinate, e osservare

i giocatori immobili attorno al cerchio di metà campo per il minuto di

raccoglimento nel ricordo delle tante vittime provocate da COVID-19. Senza

alcun dubbio, l’attuale campionato sarà ricordato negli anni a seguire come la

stagione del Coronavirus che tanto disastro ha provocato alle popolazioni di

tutto il Mondo.

Inizio

delle ostilità tra Crotone e Chievo

(l’incontro si sarebbe dovuto giocare sabato 14 marzo alla stessa ora)

in un bel pomeriggio di caldo e questo inciderà sui ritmi della partita.

La

continuità degli ultimi quattro successi consecutivi, conquistati prima dello

stop per l’evento Coronavirus, era il passa parola dei pitagorici contro i

veneti di Aglietti. La stessa concentrazione e determinazione evidenziata nel

corso della stagione, il Crotone come già detto non l’ha messa in essere contro

il Chievo per conquistare il quinto successo consecutivo ed aggiungere alla

classifica altri tre importantissimi punti.

Di

più gli Squali avrebbe potuto fare contro una squadra che ha saputo gestire

meglio l’intera partita.

Gli

undici iniziali scelti dal tecnico di casa mancavano di Messias, assente per

squalifica, sostituito da Armenteres, Curado rimpiazzato in difesa da Cuomo, e

Crociata ha lasciato il posto a Zanellato di ritorno in formazione dopo

un’assenza di sette mesi, ultimo incontro 13esima giornata in quel di Benevento.

Pensando alla prossima trasferta già tutti al lavoro senza sosta presso il

centro sportivo Antico Borgo. La stagione è ripartita e dalla prossima giornata

sarà veramente calcio vero se i tifosi potranno assistere all’incontro.

