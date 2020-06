Prima riunione della Lega Giovani Provincia di Crotone: “Inizieremo a girare tutta la Provincia, paese per paese”

Lo rende noto Marisa Luana Cavallo, Coord. Provinciale Lega Giovani Crotone

La Redazione

Crotone,

giovedì 25 Giugno 2020.

Mentre la cittĂ pitagorica si prepara per le elezioni comunali, la Lega Giovani Provincia di Crotone scalda i motori e si unisce presso la sede provinciale della Lega di Crotone; si è tenuta, infatti, ieri la prima riunione post Covid-19 della Lega Giovani Provincia di Crotone con la presenza del Coordinatore Regionale Lega Giovani Calabria Angelo Greco. “Ci stiamo organizzando per lavorare sull’intero territorio”, dichiara la Coordinatrice Provinciale Lega Giovani Crotone, Marisa Luana Cavallo. “Inizieremo a girare tutta la Provincia, paese per paese e con l’entusiasmo che ci contraddistingue da sempre – continua la Marisa Luana Cavallo – parleremo alla gente di quelli che sono i progetti della Lega Giovani Provincia di Crotone, un movimento di ragazzi e ragazze che sta crescendo, è forte, unito e determinato, e che tra i vari obiettivi, c’è quello di radicarsi in tutto il territorio. Abbiamo sete di giovani che abbiano l’interesse a spendersi per il bene esclusivo della nostra terra”, afferma la Coordinatrice Lega Giovani Marisa Luana Cavallo. La Coordinatrice Marisa Luana Cavallo invita tutti i giovani e le giovani a venirci a trovare presso la sede provinciale della Lega di Crotone, in via Vittorio Veneto 233; “presto – conclude la Cavallo – saremo tra la gente, come sempre con il nostro migliore amico: il Gazebo.” Â

© RIPRODUZIONE RISERVATA