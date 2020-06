Nando Amoruso candidato a Sindaco di Cirò Marina: “chiedo un sostegno concreto al mio impegno”

Giuseppe Benevento

Cirò Marina,

domenica 28 Giugno 2020.

Un sostegno concreto al mio impegno, alle mie ultra-ventennali battaglie sui fronti politici,sociali, infrastrutturali ed alla mia ferma e decisa volontà di risollevare le sorti della città di Cirò Marina. -Afferma Ferdinando (Nando) Amoruso e rivolge un appello ai cittadini di Cirò Marina-

Carissimi amici e carissime amiche di Ciró Marina,

credo fermamente, all’alba di periodi difficilissimi vissuti – ormai da anni – ed oggi più che mai attuali e presenti nella nostra Città , caratterizzati da angoscia, sconforto e senso di abbandono quasi a far parte di “una terra promessa e di nessuno”, sia giunto il momento di riprendere il bandolo della matassa e di rimettere ordine ad annosi ed incombenti problemi rimasti irrisolti e sospesi.

L’autunno è vicino e con esso le prossime elezioni amministrative del Comune di Cirò Marina.

Vi chiedo, ancora una volta, ed oggi più di ieri un sostegno che traduca le parole in fatti, un sostegno fatto di candidature e di adesioni di uomini e donne che consentano di arricchire e definire una lista politica fatta di idee, progetti e sopratutto desiderio condiviso di concretezza e realizzazione degli stessi.

Attendo e credo nelle vostre LIBERE adesioni, candidature nonché nel vostro sostegno al sottoscritto ed alla cittadinanza tutta.

Contattatemi al numero 328.0604739 entro e non oltre il 25 Luglio.

Con sentimenti di stima.

