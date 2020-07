Elezioni comunali Crotone, Barbuto e Corrado (M5s): “Necessaria un’alleanza per non consegnarci a Scilla o Cariddi”

Ad affermarlo nella nota Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado (Parlamentari M5S Crotone)

Crotone,

giovedì 02 Luglio 2020.

A settembre a Crotone si

sceglierĂ chi dovrĂ amministrare la cittĂ per il prossimo quinquennio.

Questione di poco e la campagna elettorale entrerà nel vivo. Ecco perché

riteniamo opportuno sottolineare che oggi abbiamo un’occasione unica: poter

sottrarre la città alle mani di chi in questi anni l’ha condotta nella

situazione in cui si trova. Dobbiamo dire NO al solito “vecchio” che avanza

dopo essersi frettolosamente rifatto il maquillage

(anche male…) per ammiccare agli ingenui e invitarli, quale attempata sirena

di quart’ordine, molto, troppo vicini agli scogli di Scilla e Cariddi e,

dunque, alla rovina.

Bisogna essere proprio miopi, o

diversamente interessati, per farsi affascinare da questa sirena e sono

veramente gli scogli ed i gorghi di Scilla e Cariddi quelli che ci aspettano se

il nocchiero della nave non mantiene la propria rotta o si limita solo a

cambiare divisa. La nostra città non se lo può permettere.

Riteniamo che, nel particolare

momento storico in cui ci troviamo, per ottenere uno straordinario risultato

tanto temuto da un radicato e nefasto sistema politico, il M5S debba dare il

suo decisivo contributo, mettendosi in gioco per il Bene di tutti e

sacrificando, per una nobile causa, anche le proprie esclusive prerogative.

Tutto ciò si rende necessario per concretizzare la tanto auspicata rivoluzione

culturale e favorire il processo di cambiamento intorno ad un progetto politico

condiviso tra le forze civiche e sane, in netta discontinuitĂ con il

passato.

Costruire. Questo a nostro avviso

è il verbo da coniugare nella situazione attuale. Di certo non distruggere

sulla base di personali ambizioni, infantili ripicche, tanta presunzione e

molti pregiudizi, nella peggiore delle ipotesi, o di una staticitĂ ingenuamente

anacronistica, nella migliore. Comunque tutti elementi che rischiano di

allontanarci dalla realtà e condurci a non centrare l’obiettivo.

La storia insegna, infatti, che

in determinati momenti occorra mettere da parte, con umiltĂ , la convinzione di

essere depositari del verbo e, pur mantenendo ferma la rotta segnata dalle nostre

stelle, avere la capacitĂ di avviare un dialogo con chi parla la stessa lingua,

accettare il gioco di squadra e sapere gareggiare insieme per raggiungere vittoriosi il

traguardo. Con chi vuole, senza interessi reconditi e malcelati, e su un piano

paritetico, mettersi al servizio della cittĂ offrendo le proprie esperienze, le

proprie competenze ed il proprio entusiasmo. Con la serenitĂ che scaturisce dal

fatto di non essersi mai consegnati a qualche personaggio che ha provveduto a

mettere guinzaglio e museruola in cambio di un pasto e di essere liberi di

poter agire nell’esclusivo interesse dei cittadini. Dall’altra parte è la valle di lacrime che

noi crotonesi abbiamo giĂ sperimentato per troppo tempo. La valle nella quale

per anni alcuni soggetti hanno costruito il loro impero, tessendo ed intessendo

rapporti e reti clientelari che hanno favorito solo alcuni a discapito di

tutti, spacciando sacrosanti diritti per favori e conducendo la nostra cittĂ ultima

nelle classifiche per la qualitĂ della vita.

Costruire e Ricostruire. La cittĂ

va ricostruita. Va ricostruita nelle infrastrutture, nei servizi, nella

socialitĂ e noi non possiamo permetterci di stare, nella migliore delle

ipotesi, all’opposizione quando un compito così impegnativo attende. Un compito

immane che da soli non si può centrare. Un compito che possiamo ambire di

raggiungere solo mediante un progetto condiviso intorno a valori fondamentali

che orientino scelte ed obiettivi, mediante un’alleanza che dia nuova linfa

alla nostra battaglia per una Crotone nuova.

Ed in questo caso noi ci saremo.

E si può. Oggi si può. Queste forze

ci sono e di devono unire. Non lasciamo che qualcun altro, acquattato

nell’ombra, possa, alimentando i dissidi, stuzzicare le velleità di taluni

aspiranti solisti e riuscire tatticamente a disperdere la forza di una flotta

che fa paura. Una flotta che può doppiare senza timori i gorghi pericolosi e portare,

finalmente, a Crotone una boccata d’aria nuova sicché Scilla e Cariddi restino

un ricordo, un brutto ricordo.

Non dimentichiamo che i “soliti

noti” sono disposti a qualunque compromesso, coagulando in un coacervo

qualsiasi personalitĂ , senza alcun discrimine di natura ideologica.

Come giĂ successo nelle recenti

elezioni amministrative, metteranno in campo un esercito di candidati per condizionare i voti familistici ed

assicurarsi la possibilitĂ di continuare i soliti giochetti che metteranno

sotto scacco la cittĂ per altri cinque anni, Magistratura permettendo.

