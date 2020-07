Santelli illustra le azioni post Covid per il rilancio del turismo in Calabria

Lo rende noto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

Catanzaro,

giovedì 02 Luglio 2020.

“Oggi illustriamo le azioni del comparto turistico che mette insieme

4 misure, tra loro interconnesse, che per la prima volta richiedono

uno sforzo congiunto con gli operatori di settore per sostenere il

comparto”.

Così il presidente della regione Jole Santelli ha aperto l’incontro

con i giornalisti durante il quale, alla presenza di tutti gli assessori

della Giunta, ha illustrato le azioni integrate post-Covid per il

rilancio del turismo.

Il valore economico delle azioni corrisponde a circa 60 milioni di

euro e riguarda un numero di beneficiari di oltre 400 mila unitĂ .

“Non possiamo – prosegue il presidente – avere risorse in Regione e

tenerle ferme. Anche se c’è un euro a disposizione preferisco che sia

dato subito a chi ne ha bisogno. La burocrazia non è tutta uguale. In

questi due mesi e mezzo di legislatura abbiamo pubblicato piĂą di 10

Bandi grazie all’impegno di molti dirigenti che hanno lavorato e

continuano a lavorare notte e giorno. Si tratta di persone che voglio

ringraziare pubblicamente perché hanno messo in campo le loro

professionalitĂ per una missione precisa: cercare di salvare la

Calabria”.

Queste le misure che andranno in pubblicazione la prossima settimana.

“Accogli Calabria” (una misura che prevede un contributo una tantum a

fondo perduto alle singole strutture ricettive in funzione delle

presenze registrate nel 2018);

“Stai In Calabria” (misura che prevede un sostegno alle famiglie

calabresi che soggiornano almeno 3 notti in una struttura ricettiva

regionale);

“Accoglienza Calabria” (misura con la quale si offre una cena durante un soggiorno in Calabria a turisti extra regionali);

“In Calabria” (misura con la quale si eroga un voucher di 200 euro a

favore dei giovani tra i 18 e i 24 anni per attivitĂ collaterali al

turismo e per la cultura) Nel complesso ammontano a circa 155 milioni

di euro le risorse stanziate dalla Giunta regionale attraverso le varie

azioni messe in campo finora, per un totale di oltre 450 mila

beneficiari coinvolti.

In allegato le misure dettagliate a sostegno del comparto turistico.

