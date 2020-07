Musso volante! Dice no a Under così

Musso volante! Dice no a Under così Il portiere dell’Udinese si supera contro il turco, allungandosi e mettendo la palla in calcio d’angolo. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 03 Luglio 2020.

Musso volante! Dice no a Under così

Il portiere dell’Udinese si supera contro il turco, allungandosi e mettendo la palla in calcio d’angolo.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA