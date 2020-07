Curve pericolose sulla Sp7 da Cirò ad Umbriatico, lamentele dei cittadini

Interviene la Provincia di Crotone

LaRedazione

,

domenica 12 Luglio 2020.

Curve

pericolose interviene la Provincia dopo le lamentele dei cittadini- Era

diventata una strada impercorribile la SP 7 che da Cirò va ad Umbriatico, da

diversi anni, i rovi a desta e a sinistra

delle corsie, l’avevano invasa rendendola in alcuni tratti pericolosa ed

intransitabile.

Finalmente la Provincia dopo circa 6/7anni di abbandono, ha dato mandato del taglio

delle erbacce alla ditta Morelli Edil. Pietro, dopo le numerose lamentele dei cittadini che ogni giorno la percorrono,

per recarsi presso i propri poderi e presso i vitigni doc delle aree di

Carroccella, Malocretazzo, le cui curve ormai erano diventate buie impercorribili per la poco visibilitĂ . Si tratta di una programmazione avviata e messa in campo

dall’amministrazione provinciale- si legge in una nota- un lavoro

al servizio delle comunitĂ del territorio, per mettere in sicurezza le

strade provinciali. Un piano di interventi, frutto della precisa volontĂ

dell’amministrazione provinciale- prosegue la nota- di uscire dalla perenne situazione

emergenziale, progettare e programmare, per restituire all’intero territorio

provinciale sicurezza e collegamenti dai centri piĂą piccoli alle arterie viarie

principali, statale 106 e statale 107.

“Finalmente riusciamo – hanno dichiarato in una nota- il presidente

facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila e il consigliere provinciale con delega

alla ViabilitĂ Rino Le Rose – a dare risposte al territorio, sono segnali

importanti, che devono restituire fiducia alle comunità ”. Finalmente gli agricoltori e gli allevatori che la percorrono tutti i

giorni, possono tirare un respiro di

sollievo e soprattutto in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA