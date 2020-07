Il piano Zhang: i big per vincere subito, ma Tonali e Kumbulla come basi del futuro

Il piano Zhang: i big per vincere subito, ma Tonali e Kumbulla come basi del futuro Il regista del Brescia ha detto sì, affare da 30 milioni. Strategia per il difensore: acquisto ora, arrivo nel 2021 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 12 Luglio 2020.

Il piano Zhang: i big per vincere subito, ma Tonali e Kumbulla come basi del futuro

Il regista del Brescia ha detto sì, affare da 30 milioni. Strategia per il difensore: acquisto ora, arrivo nel 2021



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA