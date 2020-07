Sarri: “Bella reazione, è stata dura. Se ora sono tranquillo? Ricordate il proverbio…”

Sarri: “Bella reazione, è stata dura. Se ora sono tranquillo? Ricordate il proverbio…” Il tecnico toscano: “Per lo scudetto servono 11 punti in 6 partite. Col Milan abbiamo avuto un calo mentale, non fisico. Quanto pesa questa vittoria? Un punto. Pjanic in panchina perché non stava bene” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 12 Luglio 2020.

Il tecnico toscano: “Per lo scudetto servono 11 punti in 6 partite. Col Milan abbiamo avuto un calo mentale, non fisico. Quanto pesa questa vittoria? Un punto. Pjanic in panchina perché non stava bene”



