Il coro dei colleghi: bravo Pioli. Zac: "È l'anima del Milan". Guidolin: "Intelligente e perbene" Quanta stima dai colleghi. Corini: "Non me l'aspettavo, tifavo per lui". Maran: "Bravo a concentrarsi sul presente". E Zac aggiunge: "Ibra credo che resti, ma per costruire può essere un ostacolo…"

La Redazione24

mercoledì 22 Luglio 2020.

Quanta stima dai colleghi. Corini: "Non me l'aspettavo, tifavo per lui". Maran: "Bravo a concentrarsi sul presente". E Zac aggiunge: "Ibra credo che resti, ma per costruire può essere un ostacolo…"



