domenica 26 Luglio 2020.

Valentino: “Bello tornare sul podio, è quasi come una vittoria. La Yamaha creda in me”

Valentino dopo il 3° di Jerez: “Mi mancava tornare quassù dopo un periodo negativo: ho dovuto spingere per cambiare assetto, sennò sarebbe stato un week end frustrane come lo scorso”



