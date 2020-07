Riparte il Taekwondo in Calabria: Cintura nera per due atleti Carlotta Golino e Giuseppe Farao di Cirò Marina

Il covid non ha fermato lo sport nemmeno durante il lockdown: allenamenti con web lezioni

Cirò Marina,

martedì 28 Luglio 2020.

Sabato 25 luglio, Il Comitato Regionale FITA Calabria, ha

organizzato il primo evento sportivo ufficiale post lockdown: presso il

Palascoppa di Soverato è stata effettuata la sessione di esami estiva per conseguire il grado di

cintura nera o superiore. Nel discorso inaugurale,il

Presidente Giancarlo

Mascaro si è detto soddisfatto di come le associazioni

abbiano saputo cogliere la carica motivazionale trasmessa nel periodo di

restrizioni, per contrastare la diffusione del covid-19.

Le società che rappresenta

hanno effettuato, infatti, via web allenamenti, incontri formativi e di

aggiornamento tra tecnici e conferenze con la partecipazione del Presidente Federale Angelo Cito,

che non ha mai mollato la presa ed ha sostenuto, anche economicamente le

affiliate in difficoltà . Lo sforzo federale ha sicuramente raggiunto gli

obiettivi preposti, in quanto la sessione d’esame, svoltasi sempre nel pieno

rispetto delle normative vigenti, ha registrato la partecipazione di numerosi

atleti, segno che in Calabria c’è voglia di sport, si pensa alla ripartenza, ma

il Taekwondo non ha mai mollato.

Sono ben due le nuove

cinture nere della Tiger’s di Cirò Marina, unica scuola di Taekwondo riconosciuta

nel crotonese, facente parte della FITA (federazione italiana taekwondo)

diretta dal M° Natalino Martino, si tratta di Carlotta Golino e Farao

Giuseppe. Gli Atleti di cui sopra hanno affrontato la prova con coraggio e

determinazione, non è stato semplice allenarsi dopo il post lokdown per quasi

due mesi con il caldo e le restrizioni covid19 ancora in corso ma, alla fine

l’impegno ed il sacrificio ripagano sempre. La loro è stata una prova

superlativa, i ragazzi sono stati fantastici dice il M° Martino, non era

affatto semplice e per nulla scontato, difronte avevano una vera e propria

commissione, hanno douto affrontare le tre prove obbligatorie: forme , le

tecniche dei calci ed infine il combattimento che si è svolto questa volta con

l’ausilio di un sacco con le sembianze umane per le restrizioni covid19 che

ancora non ci permettono il contatto. Sono orgoglioso di questi ragazzi

continua ancora il Maestro, ora possono dire veramente che a cingere la loro

vite è una vera e propria Cintura Nera, complimenti CARLOTTA e GIUSEPPE.

