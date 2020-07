Tutti negativi i test sierologici al comune di Caccuri, oggi riaperti gli uffici comunali

E’ quanto emerso attraverso un post sul profilo Facebook del sindaco di Caccuri Marianna Caligiuri

La Redazione

Caccuri,

giovedì 30 Luglio 2020.

In riferimento alla Donna in vacanza a Caccuri positiva al coronavirus, i test sierologici effettuati, in data odierna, presso il comune di Caccuri (leggasi municipio), sono tutti negativi. Aspettiamo ora con fiducia gli esiti dei tamponi; rinnovo l’invito ad osservare scrupolosamente le misure di prevenzione ed informo che, oggi, gli uffici comunali saranno riaperti al pubblico. Rammento, a tutti noi, che bisogna essere seri con le cose serie.

