La Redazione24

giovedì 06 Agosto 2020.

Gli uomini di Sarri contro il Lione: Higuain in attesa di Dybala. E CR7…

In casa Juve cresce l’ottimismo per il rientro di Paulo Dybala, ma Higuain è pronto a prendere il suo posto. Cristiano Ronaldo è in grande forma… Il punto a cura di Fabiana Della Valle



