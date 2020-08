Pesca, verso gli Stati generali del mare calabrese

In campo azioni e fondi per la comunicazione e la promozione del settore. L’Assessore Gallo: “Favoriamo lo sviluppo sostenibile di un comparto importantissimo”

Catanzaro,

giovedì 06 Agosto 2020.

Promuovere e rendere piĂą

competitivo il comparto calabrese della pesca. E’ la finalità della

campagna di comunicazione “Gli stati generali del mare calabrese” che la

Regione, attraverso il Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca e le

risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ha inteso

affidare ai Flag, i Fishery local action group, istituzionalmente

deputati a promuovere lo sviluppo locale dei territori costieri

calabresi.

In proposito, sul portale istituzionale www.regiona.calabria.it è

disponibile la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno a

valere sulla misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” del

Feamp, attraverso la quale si intende favorire le attivitĂ di

comunicazione e promozione finalizzate a consentire una maggiore

competitività della pesca e dell’acquacoltura calabresi.

“Il nostro obiettivo – commenta l’Assessore regionale ad Agricoltura,

Caccia e Pesca, Gianluca Gallo – è favorire lo sviluppo sostenibile di

un comparto importantissimo per la nostra regione. Lo facciamo anche con

questa iniziativa che si prefigge lo scopo di di richiamare

l’attenzione sui nostri mari e sui prodotti ittici locali, da promuovere

adeguatamente e con convinzione sui mercati”.

Le domande prevenute per “Gli Stati generali del mare calabrese” sono

state quattro e sono risultate tutte ammissibili, per un investimento

complessivo di 144.000 euro, così da permettere ai Flag di procedere

all’organizzazione di due manifestazioni a testa, una per ogni provincia

ricadente all’interno dell’area di competenza di ogni singolo Flag.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito

della Regione Calabria, i partecipanti potranno inviare, esclusivamente a

mezzo PEC, all’indirizzo

fitosanitariopesca.agricoltura@pec.regione.calabria.it, l’eventuale

domanda di riesame della propria posizione.

