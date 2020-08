“Stelle e Miti” osservazioni astronomiche e racconti mitologigi il 10 agosto nel Castello di Santa Severina

Orgaizzato dal Circolo Ibis serata 10 agosto Santa Severina

Santa Severina,

giovedì 06 Agosto 2020.

Nel silenzio magico del castello normanno di Santa Severina,

lontani da luci e rumori, le competenti ed esperte guide del circolo IBIS

accompagneranno i partecipanti a riconoscere le costellazioni di Agosto

visibili nel cielo del bellissimo borgo medievale, menzionando i miti classici

ad esse collegate ed imparando ad usare il telescopio galileiano.

collaborazione con:Comune di santa Severina, Borghi piu’ belli

d’italia, Proloco siberene,Coop. Aristippo,Gal Kroton, Arci crotone.Prenotazione obbligatoria segreteria circolo ibis per l’ambiente ODV Kr Tel. 349 4674358

Quota adesione 10 euro per un massimo di 40 partecipanti muniti di mascherina.

