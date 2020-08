Elezioni comunali, è ufficiale: Sergio Bruno si candida a Sindaco di Strongoli

Sergio Bruno sarĂ uno dei candidati a Sindaco del Comune di Strongoli

La Redazione

Strongoli,

sabato 08 Agosto 2020.

Terminata la fase di ascolto,

confronto e condivisione del programma con le forze del territorio, associazioni, comitati e

cittadini, Sergio Bruno scioglie pubblicamente ogni riserva e accetta la candidatura a Sindaco per

la prossima competizione elettorale che vedrĂ il rinnovo del Consiglio comunale

alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Una figura “super partes”, lontana dalla politica,

che ha trovato piena condivisione anche per i contenuti del programma

elettorale e della formazione della squadra. Indispensabile in questa fase è

stato condividere l’idea di creare un nuovo modo di gestire la cosa pubblica,

basata sull’eguaglianza tra le parti, sulla collaborazione costruttiva

finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni nel rispetto della legalitĂ e

della trasparenza.

Con altri movimenti, gruppi, amici,

cittadini, Sergio Bruno ha accettato di lavorare per la composizione di una

lista civica, rappresentativa di tutte le forze del territorio, coinvolgendo

tutti coloro che si sono rivisti in queste idee e in questo nuovo percorso

amministrativo.

Le

dichiarazioni di Sergio Bruno: “Quelli appena trascorsi sono stati giorni di profonda riflessione. La

proposta – arrivata da decine di personalità , rappresentative del mondo della

politica e dell’associazionismo – di candidarmi a sindaco di Strongoli, mi ha

riempito di orgoglio, ma al contempo ha innescato in me la necessitĂ di

fermarmi a riflettere con senso di responsabilitĂ e amore per la mia comunitĂ .

Il presupposto di questa riflessione era e rimane una certezza assoluta: la mia

città necessita di un cambio di passo, che non può prescindere da un “cambio di

metodo”. “C’è un’altra ragione – continua Sergio Bruno – che ha prodotto

l’accelerazione della mia riflessione: gli attestati di stima arrivati in

questi giorni da molti cittadini che mi hanno scritto in privato o fermato per

strada. E poi, ancora, il sostegno degli amici e della mia famiglia. Decine e

decine di messaggi di incoraggiamento. Decisivi perché, seppur cosciente

dell’impegno e degli oneri che questa scelta comporterà , mi hanno permesso di

certificare una consapevolezza: sono tanti gli uomini e le donne che si

riconoscono in una nuova visione dell’idea di rappresentanza della nostra

comunità e che ritengono che io possa incarnare questo spirito”.

