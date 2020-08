Legambiente sull’ipotesi di Ponte sullo Stretto di Messina o di Tunnel sottomarino

Legambiente Calabria e Legambiente Sicilia sull’ipotesi di Ponte sullo Stretto di Messina o di Tunnel sottomarino: la Politica pensi a risolvere i veri problemi delle Regioni del Sud

La Redazione

Messina,

giovedì 13 Agosto 2020.

Il Ponte sullo Stretto di Messina, come l’araba fenice, è

un argomento che torna, periodicamente, alla ribalta. Da qualche

giorno il governo Conte, come variazione sul tema, parla della

costruzione di un tunnel sottomarino ma la sostanza della questione

rimane identica. La Politica deve smetterla di pensare alla

realizzazione di costose cattedrali nel deserto senza risolvere i veri

problemi dei territori.“In Calabria ed in Sicilia,

molto prima di pensare a progettare un ponte o un tunnel nello

Stretto di Messina, sarebbe necessario colmare il gap esistente,

realizzando opere ed infrastrutture che colleghino, in maniera

decente, queste due bellissime Regioni del Sud sia al loro interno che

al resto d’Italia a partire dalla modernizzazione e dal potenziamento

della rete ferroviaria” dichiara la Presidente di Legambiente Calabria,

Anna Parretta.“Ormai è più che evidente, la frase

“ponte sullo stretto” per buona parte della politica sembra sia

risolutiva di tutti i problemi che affliggono l’Italia ed in particolare

il Sud – dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia-.

I soldi che arriveranno dall’Europa devono essere spesi bene e meglio.

Tra l’altro, i tanti soloni che urlano sì al ponte hanno anche una vaga

idea dei costi di gestione di quest’opera e della conseguente tariffa

che servirà per attraversarlo? Non credo proprio. La miopia di chi ci

governa è devastante”.La necessità di migliorare

la rete infrastrutturale del Sud Italia sviluppando il sistema dei

trasporti, è al centro del dibattito nel nostro Paese a partire dal

secondo dopoguerra senza che si siano trovate reali soluzioni e

costituisce uno dei limiti ad un reale sviluppo delle attivitÃ

economiche e produttive delle regioni meridionali.Secondo

Legambiente, insomma, cambia la forma ma non la sostanza perché il

ponte, o il tunnel, di Messina, resta “una cattedrale nel deserto”. E’ gravissimo che in Calabria ed in Sicilia, ma anche nelle altre regioni del Sud, non esista un sistema di trasporto adeguato.Per

come ha ricordato il Presidente nazionale di Legambiente Stefano

Ciafani : “Una volta che arrivi a Messina o a Reggio Calabria ti muovi

nello stesso paese che c’era tra gli anni ’60 e ’70. Questo Paese, più

che di parole, ha bisogno di grande concretezza”. È un Paese che non

vuole più essere preso per i fondelli”. Al di la’

della fattibilità tecnica dell’opera non occorre dimenticare che il

ponte o il tunnel dovrebbero essere costruiti in una zona ad alto

rischio geotettonico e sismico e che sotto il profilo ambientale si

metterebbe a rischio la conservazione di ambienti marini, costieri ed

umidi di eccezionale bellezza. Lo Stretto di Messina è, inoltre, punto

di transito essenziale per le migrazioni di numerose specie ed è al

centro di un importante sistema di aree protette.Il

Ponte sullo Stretto ed ora l’ipotesi di tunnel rischiano di drenare

inutilmente come è successo finora, risorse pubbliche e di fomentare

circuiti di profonda illegalità senza creare realmente sviluppo,

tantomeno sostenibile e green.Insomma, i soldi del

Recovery Fund possono decisamente trovare migliore e diversa

destinazione creando realmente occupazione e lavoro duraturo nel Sud

Italia.

