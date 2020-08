La Sila in rosso, le Ferrari il 5 e 6 settembre in Sila

L’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto SILA IN TOUR avrà come location la storica Piazza Ampollino del Villaggio Palumbosila e l’Aviosuperficie Franca del Villaggio Baffa

La Redazione

Cotronei,

mercoledì 26 Agosto 2020.

La

sila in rosso. E’ questo il nome dell’evento turistico dell’estate dedicato

agli appassionati di motori, e che motori se a sfrecciare sulle strade della

montagna silana saranno le rosse di Maranello.

L’iniziativa

che rientra nell’ambito del progetto SILA IN TOUR, (che si prefigge tra i tanti

scopi anche quello di contribuire a

destagionalizzare la stagione turistica con iniziative spalmate nel corso

dell’anno), avrà come location la storica Piazza Ampollino del Villaggio

Palumbosila e l’Aviosuperficie Franca del Villaggio Baffa, struttura turistica

residenziale che grazie al bellissimo campo di calcio ospita anche i ritiri della squadre di calcio con in testa

la SocietĂ del Crotone, neo promossa in Serie A.

La manifestazione LA SILA IN ROSSO, promossa dall’associazione culturale angolo 12 presieduta da Giuseppe Pipicelli e patrocinata dall’Amministrazione comunale di Cotronei, è prevista per i giorni 5 e 6 settembre.

Oltre

ad una parata delle Ferrari è previsto un concorso che con l’ausilio di una

GIURIA composta da turisti, decreterà la FERRARI PIU’ BELLA della

manifestazione e si aggiudicherĂ il trofeo realizzato dal Maestro Orafo Michele

Affidato.

Un

trofeo del Maestro Affidato andrĂ anche al vincitore della manifestazione

collaterale ufficiale, ossia il “TROFEO FRANCA” gara di go kart che da

quest’anno è ufficialmente riconosciuta dalla Scuderia Ferrari Club e che attraverso il referente Domenico

Tiriolo ha manifestato tutto l’interesse per poter investire nell’immediato ad

altre iniziative ufficiali con il marchio italiano piĂą conosciuto al mondo.

Tra

gli ospiti della manifestazione coordinati dalla presentatrice e figlia d’arte

Antonella Pezzetta, anche il baby rumorista Gabriele Mancina, reduce dal

programma televisivo ITALIA’S GOT TALENT , la cantante Daiana Silvestri, il fan

speciale Daniel Toma, e ciliegina sulla torta la nota e apprezzata stilista

Luigia Granata, che per l’occasione, accompagnata da due bellissime modelle, presenterĂ

due abiti dedicati proprio alla rossa di Maranello e al territorio silano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA