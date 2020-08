Ibra: “Non sono qua per fare la mascotte, riporto il Milan in alto”

Ibra: “Non sono qua per fare la mascotte, riporto il Milan in alto” Le prime parole di Zlatan Ibrahimovic, appena atterrato a Milano da Stoccolma, in vista di un’altra stagione con la maglia rossonera continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 30 Agosto 2020.

Ibra: “Non sono qua per fare la mascotte, riporto il Milan in alto”

Le prime parole di Zlatan Ibrahimovic, appena atterrato a Milano da Stoccolma, in vista di un’altra stagione con la maglia rossonera



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA