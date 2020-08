Tonali dopo Theo: Maldini leader da dirigente come anni fa in difesa

Tonali dopo Theo: Maldini leader da dirigente come anni fa in difesa Il direttore dell’area tecnica rossonera è stato decisivo per convincere il centrocampista bresciano, così come lo fu l’anno scorso per Hernandez. E il suo futuro in Via Aldo Rossi non è mai stato così sicuro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 31 Agosto 2020.

Tonali dopo Theo: Maldini leader da dirigente come anni fa in difesa

Il direttore dell’area tecnica rossonera è stato decisivo per convincere il centrocampista bresciano, così come lo fu l’anno scorso per Hernandez. E il suo futuro in Via Aldo Rossi non è mai stato così sicuro



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA