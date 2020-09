Delocalizzazione Scuola Butera: Pubblicata gara per affidamento Servizi Tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza

Lo rende noto la Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 02 Settembre 2020.

Pubblicato, in data odierna, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma telematica della SUA/CUC di Crotone, all’Albo on-line del Comune di Cirò Marina e sul sito istituzionale dell’Ente il bando di gara relativamente all’affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione per l’intervento di delocalizzazione della Scuola Primaria G. Butera. Il 19 Agosto scorso e’ stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori e per la progettazione esecutiva dell’opera (appalto integrato). L’importo dell’affidamento dei servizi tecnici e’ pari ad € 168.116,00, oneri previdenziali ed Iva Inclusi. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95 comma 2 e comma 6 del D.lgs 50/2016 con attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica. I criteri di valutazione ed il metodo di calcolo per l’assegnazione dei punteggi sono indicati nel Disciplinare di Gara. Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte e’ martedì 22 Settembre ore 12:00. Con la pubblicazione di oggi, l’UTC diretto dall’Ing. Iacovino ha posto in essere tutti gli atti che consentiranno, entro pochi mesi, l’avvio dei lavori per la realizzazione di un’opera che i cittadini di Cirò Marina aspettano ormai da troppi anni.

