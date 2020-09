Ieri ha preso il via la campagna elettorale per Sergio Ferrari sindaco di Cirò Marina

Ieri ha preso il via la campagna elettorale per Sergio Ferrari sindaco di CirĆ² Marina

Uno dei tre competitor in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre prossimo

Oscare Grisolia

CirĆ² Marina,

sabato 05 Settembre 2020.

ferrari

Uno degli slogan che abbiamo ascoltato e che potrebbe sembrare riduttivo, ma ascoltando tutti gli interventi dei candidati che si sono susseguiti Ā non lo ĆØ, ĆØ stato portare la cittĆ a vivere una fase nuova su impegni comuni e condivisi, un ā€œpaese Normaleā€.Ā Ambiente ed energia, rifiuti, urbanistica, diritti e pari opportunitĆ , Ā politiche sociali, sanitĆ , istruzione, cultura turismo e sport,Ā attivitĆ produttive: pesca e agricoltura artigianato e commercio, politiche di bilancio e, non per ultima, giustizia e legalitĆ . Come? Con la partecipazione di tutti i cittadini ai quali non si chiede altro che la dovuta e corretta partecipazione sia in termini di contribuenti che di partecipazione attiva alla vita sociale della cittĆ , laddove allā€™Ente spetterĆ il compito di mettere in campo tutte le sue molte professionalitĆ per intercettare fondi comunitari, nazionali e regionali, per migliorare le infrastrutture rurali , strade poderali, elettrificazione rurale, acquedotti rurali,Ā al fine di rendere piĆ¹ fruibili i fondi durante i periodi piovosi; creare una consulta dell’agricoltura dove faranno parte i rappresentanti delle organizzazioni agricole piĆ¹ rappresentative del territorio comunale e tecnici del settore che possono dare un contributo alla risoluzione dei problemi specifici che si presenteranno, attivandosi con progetti ad hoc; coinvolgere gli imprenditori e i tecnici del settore al fine di istituire un ā€œTavolo di proposteā€ in grado di sviluppare progetti a sostegno del settore intervenendo su finanziamenti europei, piĆ¹ nella fattispecie a valere sul PSR Regione Calabria e, qualora sia possibile, integrando la progettualitĆ collettiva territoriale con le iniziative private delle imprese del settore. Lā€™annoso problema dei tributi tari e dellā€™acqua. Ā PiĆ¹ che un programma elettorale ĆØ sembrato, ascoltando gli interventi dei candidati, un progetto a lungo respiro per dare fiducia ai tanti giovani che si vedono costretti a partire e ai giovani e giovanissimi che chiedono speranza per un futuro migliore e che oggi, sono sfiduciati per quanto negli anni scorsi promesso e invero, disatteso.Ā Non un programma politico elettorale, ma un autentico ā€œmanifesto di intentiā€. Un programma di largo respiro costruito con proposte ed idee che ā€œprovengono dal vissuto quotidiano e dalle esperienze professionaliā€ di tutti i candidati, che sono sembrati consapevoli e convinti. Un progetto politico programmatico illustrato in conclusione dallo stesso candidato a Sindaco, Sergio Ferrari, che in una piazza gremita,Ā ha rimarcato piĆ¹ volte lā€™impegno di ognuno dei candidati che, come ha detto, ā€œhanno a Ā cuore la politica intesa come servizio, apporto e contribuzione alla crescita collettiva attraverso la condivisione delle esperienze sociali e professionali finora acquisiteā€. ā€œImpegno a tutto campo e la trasposizione delle mie competenze professionali e dell’esperienze politico-amministrative acquisite nel tempo a servizio della collettivitĆ ā€, come ha confermato prima di rivolgere un augurio a tutti i candidati sindaci e a tutti i candidati impegnati in questa campagna elettorale che si preannuncia molto vivace, nella speranza che tutti guardino e riflettano su quale futuro si vuole cominciare a ragionare per la cittĆ e per i suoi cittadini.Ā Non hanno promesso nulla, ma hanno chiesto la partecipazione fattiva di tutti, perchĆ© solo insieme si potrĆ uscire dal grave stato di inerzia cui versa la cittĆ .

Da segnalare infine in apertura , del minuto di silenzio chiesto dal candidato Pietro Mercurio, per i morti di covid 19. Un elemento che sicuramente peserĆ nei prossimi giorni e che il prossimo governo cittadino dovrĆ attenzionare, pensando allā€™imminente apertura delle scuole e non solo.

