domenica 06 Settembre 2020.

Pazzesco a Monza: trionfa Gasly sull’italiana AlphaTauri! Hamilton penalizzato è 7°, Ferrari fuori

Il francese si impone davanti a Sainz e Stroll in una gara show, fermata da una bandiera rossa per un incidente del monegasco e con Lewis fermato da una penalizzazione. Bottas solo 5°, Verstappen out come Vettel



