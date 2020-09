Così De Laurentiis e la moglie lasciano Capri in motoscafo

Così De Laurentiis e la moglie lasciano Capri in motoscafo Dopo la positività al coronavirus, il presidente del Napoli ha lasciato Capri in barca in direzione Napoli, da cui dovrebbe proseguire il viaggio verso l’ospedale Gemelli di Roma, dove potrebbe essere ricoverato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Settembre 2020.

Così De Laurentiis e la moglie lasciano Capri in motoscafo

Dopo la positività al coronavirus, il presidente del Napoli ha lasciato Capri in barca in direzione Napoli, da cui dovrebbe proseguire il viaggio verso l’ospedale Gemelli di Roma, dove potrebbe essere ricoverato



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA