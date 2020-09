Dybala, operazione rinnovo. L’agente di Paulo Ã¨ a Torino

Dybala, operazione rinnovo. L’agente di Paulo √® a Torino

Dybala, operazione rinnovo. L’agente di Paulo è a Torino Jorge Antun, procuratore del numero 10, è arrivato in Piemonte dall’Argentina. Per ora non sono previsti incontri con Paratici, ma le parti potrebbero vedersi a breve: in ballo un prolungamento del contratto che scade nel 2022, a più di 10 milioni continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

martedì 15 Settembre 2020.

Dybala, operazione rinnovo. L’agente di Paulo è a Torino

Jorge Antun, procuratore del numero 10, è arrivato in Piemonte dall’Argentina. Per ora non sono previsti incontri con Paratici, ma le parti potrebbero vedersi a breve: in ballo un prolungamento del contratto che scade nel 2022, a più di 10 milioni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA