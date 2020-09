Emergenza Agricoltura e Pesca, quali prospettive? tema sottoposto all’Assessore Regionale, Gianluca Gallo

Questi i temi sottoposti all’attenzione dell’Assessore Regionale, Gianluca Gallo, intervenuta nella giornata di ieri presso la sala di palazzo Porti, unitamente al consigliere regionale e capogruppo, Vito Pitaro, su invito e sollecitazione del candidato Sindaco, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

venerdì 18 Settembre 2020.

Due settori strategici per l’economia dell’intera Calabria e in particolare per il nostro territorio. Presenti in una sala gremita, rappresentanti del mondo vitivinicolo, della marineria e della caccia, quest’ultima portatrice della grave situazione che la “l’invasione” dei cinghiali  sta creando al comparto dei viticoltori e non solo. Su questi tre importanti punti sollecitati in apertura dal candidato Sindaco, Sergio Ferrari, che ha ringraziato l’Assessore Gallo e il consigliere Pitaro per la sensibilità e l’attenzione palesata per il nostro territorio,  è stato Gianluca Gallo che ha illustrato e dato riferimenti di quanto il nuovo governo regionale ha predisposto con dei bandi specifici e su quali direttive intende muoversi. “Città rilevante sul piano economico, anche se penalizzata da infrastrutture stradali non degne di un territorio importante come quello della Magna Grecia, tifoso dei vini Calabresi e del Cirò in particolare, come ha detto, ha dichiarato il masimo impegno per il comparto che insieme a quello Cosentino e del Reggino, merita un rilancio deciso”. Per questo comparto, unitamente a quello florovivaistico, lattiero caseario, agrituristico, ha riferito che sono stati emanati dei bandi regionali, cosiddetti Bandi Covid Molto semplici nella loro composizione e che scadranno a fine mese di settembre. Sono stati impegnati 7 milioni per l’agriturismo, 7 per il comparto florovivaistico, 30 per il comparto lattiero caseario e 20 per il comparto vitivinicolo. Tutte le misure a “ristoro” delle imprese e  legate alle problematiche scaturite a causa del Covid 19. Per queste misure ha invitato, quanti interessati, a presentare domanda al più presto, garantendo l’erogazione dei fondi entro un massimo di tre/sei mesi. Ma, l’assessore ha anche parlato dell’impegno sulla vendemmia verde e di un’interlocuzione con le regioni del sud, troppo spesso penalizzate dal governo centrale, per un progetto complessivo di promozione e valorizzazione dei nostri prodotti d’eccellenza, vino, ed enogastronomia, formaggi ecc. Ma ha anche   risposto in merito al problema venatorio che vede al momenento, ha riferito “la contrarietà del ministro Costa circa il superamento della legge 157, appunto quello della caccia, volendo promuovere la formazione dei “cacciatori selettori” per creare un valido turismo venatorio”. Al settore pesca ha riferito che è stato commissionato uno studio da sottoporre al governo e alla UE che attiene i “marcatori identitari”, per favorire la ripresa della pesca del bianchetto, oltre a fondi Feap che unitamente alle royalties dovrebbero aiutare il comparto. Infine ha preannunciato la rivisitazione del PSR. Insomma l’assessore Gallo si è “candidato” ad essere punto di riferimento del territorio e delle sue problematiche, confermando il suo appoggio e sostegno al territorio, e diciamolo, al candidato Sergio Ferrari, del quale ne ha tessuto le competenze e capacità - Infine l’intervento del capogruppo in consiglio regionale Vito Pitaro, trattenuto a Crotone e giunto in ritardo, per la vertenza “Autolinee Romano” laddove si rischiano 30 posti di lavoro.

