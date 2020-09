Mai come in questo mercato tutte le squadre hanno spine. Ma l’Inter ne ha di piÃ¹…

Mai come in questo mercato tutte le squadre hanno spine. Ma l’Inter ne ha di più…

Mai come in questo mercato tutte le squadre hanno spine. Ma l’Inter ne ha di più… Si torna a giocare, con le trattative aperte fino al 5 ottobre. Ogni squadra ha uomini da piazzare, i nerazzurri più di tutti. E quanti problemi per Juric al Verona continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 19 Settembre 2020.

