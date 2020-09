Il cirotano Vincenzo De Leo: “Fiero di portare una buona equitazione in Calabria”

De Leo, il giovane cavaliere di monta spagnola propietario di una Scuderia spagnola situata a Cirò Marina

Cirò Marina,

martedì 22 Settembre 2020.

Sono molto soddisfatto di poter trasmettere una buona equitazione nel mio paese ma, soprattutto in Calabria -afferma il cavaliere spagnolo Vincenzo De Leo-.

De Leo, il giovane cavaliere di monta spagnola propietario di una Scuderia spagnola situata a Cirò Marina, ci dice un qualcosa sul mondo della buona equitazione.

Il cavallo come tutti sanno è la parte più importante del cavaliere, dopo tanti sacrifici sono riuscito ma soprattutto sto trasmettendo ancora ora la “buona equitazione” in Calabria, -continua De Leo- dove noi istruttori siamo ricercati da diversi appassionati, per dare lezioni di equitazione e nell’addestrare i loro cavalli.

Molti credono che il cavallo sia un attrezzatura sportiva ed è per questo che prendono scorciatoie per fa sì che il cavallo funziona secondo loro in modo corretto, ma per noi non è affatto così, il cavallo è un membro della famiglia, va rispettato, ha i suoi tempi di addestramento e soprattutto va curato e amato.

Il cavallo è stato studiato e addestrato per secoli attraverso la cosiddetta “equitazione classica” da grandi maestri, i quali cercavano di ottenere dal cavallo il massimo equilibrio psico/fisico e la fiducia nel cavaliere.

“Vi aspettiamo presso la nostra Scuderia dove svolgiamo diverse attività equestri tra cui in particolare l’addestramento di cavalli spagnoli”

