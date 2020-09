Conte: “Grandi in attacco, ma serve equilibrio. Eriksen? Spero in una scintilla”

La Redazione24

,

domenica 27 Settembre 2020.

L’allenatore nerazzurro sulla vittoria contro la Fiorentina: “In difesa abbiamo faticato troppo, così non va bene. Partite così fanno felici i tifosi, e io devo imparare a godermi il percorso”



