Dalle tesi ignorate a Oronzo CanÃ : Pirlo, quanti sfottÃ² sui social!

Dalle tesi ignorate a Oronzo Canà: Pirlo, quanti sfottò sui social! Dopo il 2-2 tra Roma e Juventus, Andrea Pirlo finisce nel mirino dei social: per alcuni non arriva a Natale, per altri ha bisogno di tempo. Ecco i meme

La Redazione24

,

lunedì 28 Settembre 2020.

Dopo il 2-2 tra Roma e Juventus, Andrea Pirlo finisce nel mirino dei social: per alcuni non arriva a Natale, per altri ha bisogno di tempo. Ecco i meme



