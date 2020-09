Gol, assist e non solo: la partita travolgente di Hakimi

Gol, assist e non solo: la partita travolgente di Hakimi In Benevento-Inter, estremamente incisivo il nuovo esterno nerazzurro: un altro assist (dopo quello contro la Fiorentina), il primo gol in Serie A e un hockey-pass (il passaggio che precede l’assist di Young per Gagliardini) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 30 Settembre 2020.

Gol, assist e non solo: la partita travolgente di Hakimi

In Benevento-Inter, estremamente incisivo il nuovo esterno nerazzurro: un altro assist (dopo quello contro la Fiorentina), il primo gol in Serie A e un hockey-pass (il passaggio che precede l’assist di Young per Gagliardini)



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA