“Plastic free” per una scuola sostenibile al Liceo Classico D. Borrelli di Santa Severina

Il tema dell’ambiente è tra i più delicati del nostro tempo, in particolare riguardo alla riduzione degli sprechi e degli agenti inquinanti

Santa Severina,

giovedì 01 Ottobre 2020.

2030 per lo sviluppo sostenibile ci invita ad educare alla cittadinanza e alla sostenibilitĂ

nella scuola della realtĂ . Il

mondo della scuola, inteso come luogo di formazione di coscienza civica e

sociale, d’altronde, da tempo sta dimostrando sensibilità e attenzione

attraverso campagne di informazione e di disseminazione di buone pratiche tra i

cittadini di domani.

Il successo recente, soprattutto fra i giovani, di

alcune iniziative mondiali di protesta contro l’inerzia dei governi di fronte

ai sempre piĂą gravi problemi ambientali, mostra chiaramente che in questa

generazione è forte la preoccupazione per la salute del nostro pianeta.

L’I. O. Borrelli si inserisce in questo quadro sia

attraverso iniziative già in atto – come i contenitori per la raccolta

differenziata nell’istituto – sia con la distribuzione di borracce a tutti gli

studenti, finalizzata a ridurre il consumo della plastica a scuola. La consegna

è iniziata dalle classi prime del Liceo Classico e dell’ITT e proseguirà nei

prossimi giorni.

L’istituto mira ad eliminare l’uso di bottigliette in plastica nel corso dell’a.s. 2020/2021. La scuola è investita di compiti assai rivelanti: i futuri cittadini devono conoscere, costruire, padroneggiare. Ovvero a loro è richiesta una cittadinanza ampia e articolata, fatta di senso della legalità , etica delle responsabilità , pensiero critico.

