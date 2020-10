“Problema su trasporto scolastico”, il racconto di una studentessa del Liceo Classico “Borrelli” di Santa Severina

Andare a scuola è un diritto e non trovo giusto che noi studenti siamo costretti a fare ritardi o addirittura assenze a causa del disservizio del trasporto scolastico. Ecco il suo racconto

La Redazione

Santa Severina,

giovedì 01 Ottobre 2020.

Mi sono da poco tempo trasferita da

Roma qui in Calabria con la mia famiglia e da meno di una settimana frequento la

mia nuova scuola in un paese (Santa Severina), poco distante da quello in cui

sono venuta a vivere.

GiĂ il secondo giorno di scuola ho avuto

modo di riscontrare l’inefficienza del sistema dei trasporti proprio nel

percorso di strada che dal mio paese porta a scuola.

Ero abituata a viaggiare in condizioni

pessime anche a Roma, con autobus trasbordanti di persone, ritardi e linee che

saltavano spesso, ma ciò che è successo qui è davvero inverosimile. A causa

dell’eccessivo numero di studenti, l’autista si è visto costretto a impedire ad

alcuni di noi di salire a bordo con la conseguenza di dover chiamare i genitori

al fine di poter arrivare a scuola.

Un problema quello del trasporto in

questa tratta a quanto pare molto remoto e mai risolto che l’emergenza Covid ha

solo esasperato. Mi chiedo come ciò sia possibile. Affrontare il viaggio in un

tratto di strada dissestata in condizioni estenuanti e a ciò aggiungere

l’incertezza di poter arrivare a scuola, lo trovo davvero insostenibile.

Bisognava prendere da tempo in

considerazione l’ipotesi che si sarebbe potuta presentare una simile situazione

poiché con l’emergenza Covid gli autobus dovevano essere attrezzati e preparati

ad avere una capienza dell’80% mentre noi avevamo addirittura superato il 100%.

Considerato quindi il numero elevato di studenti andava messo a disposizione un

altro autobus o comunque andava trovata una soluzione alternativa che non

comprendesse il dover lasciare a piedi gli studenti.

Oltre al problema “capienza”, mi è stato

riferito, che a peggiorare la situazione è sempre stata anche la mancanza di

autisti.

Infatti, proprio in questi giorni, ho

avuto modo di constatare che in alcuni paesi del circondario, gli autobus non

sono neppure partiti costringendo quindi gli studenti a dover trovare sul

momento un modo per arrivare a scuola autonomamente.

Credo sia assurdo che nonostante le

numerose proteste nel corso degli anni non si sia ancora trovata una soluzione

a questo grave problema. Andare a scuola

è, infatti, un diritto e non trovo giusto che noi studenti siamo costretti a fare

ritardi o addirittura assenze a causa del disservizio del trasporto.

Spero vivamente che presto questo

problema venga definitivamente e una volta per tutte risolto affinché ci si possa

finalmente recare a scuola come in una qualunque una societĂ civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA