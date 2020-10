Sinner: “Io da top ten? Ancora non ho vinto niente”. Ma Nadal lo applaude: “Grande talento”

Sinner: “Io da top ten? Ancora non ho vinto niente”. Ma Nadal lo applaude: “Grande talento” A Jannik non bastano i complimenti di Nadal dopo la sconfitta in tre set ai quarti: “Testa bassa e lavorare, vedremo dove sarò fra 12 mesi” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 07 Ottobre 2020.

Sinner: “Io da top ten? Ancora non ho vinto niente”. Ma Nadal lo applaude: “Grande talento”

A Jannik non bastano i complimenti di Nadal dopo la sconfitta in tre set ai quarti: “Testa bassa e lavorare, vedremo dove sarò fra 12 mesi”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA