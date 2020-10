Coronavirus, il bollettino: nuovi casi in crescita, 3.678. E 31 morti

giovedì 08 Ottobre 2020.

Coronavirus, il bollettino: nuovi casi in crescita, 3.678. E 31 morti

Balzo dei positivi (ieri 2.677) con oltre 25mila tamponi in più di ieri. I ricoveri crescono di 157 unità, di cui 18 in terapia intensiva



