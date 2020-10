Sergio Ferrari proclamato sindaco di Cirò Marina

Sergio Ferrari proclamato sindaco di CirĆ² Marina

Un lungo applauso e la consegna della fascia tricolore da parte del comandante la Polizia Comunale, Salvatore Anania, ha sancito lā€™avvio della proclamazione dei componenti il nuovo consiglio Comunale

Oscare Grisolia

CirĆ² Marina,

giovedƬ 08 Ottobre 2020.

Alla presenza dei componenti dell’Ufficio Elettorale centrale, in una sala gremita che nonostante lā€™invito dello stesso neo sindaco Sergio Ferrari, pur se in mascherina non ha potuto garantire il dovuto distanziamento, ĆØ stato proclamato il nuovo consiglio comunale.

Sindaco, Sergio Ferrari con i suoi 3744 voti e dei sedici consiglieri, 10 per la maggioranza e sei per la minoranza. Tre che sono espressioni dellā€™altro candidato a Sindaco, Giuseppe Dellā€™Aquila e tre che fanno riferimento al giĆ senatore Nicodemo Filippelli, questā€™ultimo presente alla cerimonia dā€™insediamento, mentre, lasciando qualche perplessitĆ fra gli stessi consiglieri, assente Giuseppe Dellā€™Aquila che pare sia stato trattenuto da impegni di lavoro, stante quanto ci ĆØ stato riferito.

Dopo la proclamazione, che ha visto consegnare un omaggio floreale a tutte le donne elette in consiglio, ha preso la parola lo stesso Sindaco che ha subito voluto affermare ā€œle consultazioni sono il passato, oggi guardiamo al futuro che voglio affrontare con la mia maggioranza ma anche con il contributo di tutti i consiglieri di minoranza, che invito a collaborare e ai quali sin dā€™ora dichiaro la massima apertura ad ogni contributo fattivo a propositivoā€.

Un discorso che ha ripreso i toni della campagna elettorale improntate al recupero della fiducia della cittadinanza che si aspetta oggi risultati tangibili per una socialitĆ piĆ¹ partecipata, volta al recupero della sfiducia che la gente ha accumulato in questi ultimi anni e senza la collaborazione di tutti non potrĆ portare effetti concreti sulla rinascita del cittĆ e del territorio. Nel suo intervento di saluto e ringraziamento ha anche precisato che al momento non ha definito nessuna posizione in giunta che sarĆ determinata in base alle competenze e alle urgenze dei problemi che dovranno essere affrontati, il che avverrĆ collegialmente, non escludendo a priori una riflessione sulla possibilitĆ di ā€œinvestireā€ qualche professionista o esperto esterno, come lo stesso Ferrari ci ha detto a margine della sua proclamazione.

Porte aperte quindi a tutti gli eletti, alla sua compagnie in primis, e alla collaborazione fattiva della cittadinanza, queste le due ricette per rilanciare la cittĆ . Un messaggio di fiducia e speranza, che messe da parte e archiviate le ultime consultazioni, vogliono imprimere ai bisogni sociali ed economici della cittĆ , una marcia decisa verso il recupero della fiducia e della legalitĆ . Positivo il commento del consigliere, Nicodemo Filippelli, che ha ā€œcolto nelle parole di apertura verso la minoranza, un segnale positivo. Se queste dichiarazioni da parte del sindaco Ferrari, saranno confermate, ha detto, troverĆ il nostro sostegno e la nostra collaborazione su temi condivisi e utili per la cittĆ e i suoi cittadiniā€.

