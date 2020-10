Basile e Chamizo tra gag, futuro e un monito: “Mai usare la nostra arte per strada”

Basile e Chamizo tra gag, futuro e un monito: “Mai usare la nostra arte per strada” Un’ora di spettacolo, battute, riflessioni tra il judoka e il lottatore. Che rispondono alle polemiche dopo l’uccisione di Willy Monteiro: “La prima cosa che ci insegnano è di non usare mai fuori quello che hai imparato in palestra” continua […]

La Redazione24

,

sabato 10 Ottobre 2020.

Basile e Chamizo tra gag, futuro e un monito: “Mai usare la nostra arte per strada”

Un’ora di spettacolo, battute, riflessioni tra il judoka e il lottatore. Che rispondono alle polemiche dopo l’uccisione di Willy Monteiro: “La prima cosa che ci insegnano è di non usare mai fuori quello che hai imparato in palestra”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA