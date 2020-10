Grande successo del “My Deejay Ten” 2020 a Torre Melissa

Si è svolta anche a Melissa, nella Fraz. Torre, la manifestazione sportiva organizzata dalla radio Nazionale ” Radio Deejay”

La Redazione

Torre Melissa,

domenica 11 Ottobre 2020.

Insieme agli organizzatori, Antonio Gabriele e Maria Balestrieri, hanno preso parte alla passeggiata veloce altre 71 persone, per lo più donne, con la passione della corsa e della passeggiata giornaliera. Una domenica di festa per le vie di Torre Melissa che ha visto l’inizio e la fine dell’iniziativa sul suo bellissimo lungomare. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Melissa ed erano presenti, al fine di garantire l’iniziativa in massima sicurezza, la Polizza Municipale, la Protezione Civile , la Croce Rossa e tanti volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Inoltre, hanno dato il loro contributo l’ AVIS di Torre Melissa, Conad Torre Melissa e Parafarmacia C&G. Presente alla manifestazione una rappresentanza dell’amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Falbo che l’ha seguita insieme agli organizzatori in bici.

