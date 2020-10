Liberi per Crotone: “I decreti sicurezza voluti da Salvini sono stati modificati. Questa è una buona notizia”

La nota di Liberi per Crotone

La Redazione

Crotone,

domenica 11 Ottobre 2020.

I decreti Salvini hanno

modificato radicalmente le norme sull’accoglienza dei migranti, cancellato il

sistema SPRAR che ha contribuito a dare dignità ed una possibilità di futuro a

tantissime donne, uomini e bambini che scappavano dalla fame, dalle guerre e da

disastri ambientali, fino ad arrivare alla norma vergognosa di multare le ONG

che salvano in mare i migranti da morte certa.

Finalmente un’inversione di

tendenza rispetto alle norme xenofobe degli ultimi anni, inasprite, giova

ricordarlo, dall’ex ministro Minniti. Di nuovo si potranno convertire in lavoro

molti permessi di soggiorno temporanei, viene ripristinata una protezione

aggiuntiva a quella internazionale e i migranti potranno essere accolti nel

sistema pubblico dei comuni di seconda accoglienza che dovrebbe chiamarsi

Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai). Non benissimo, invece, sui

soccorsi in mare dove di fatto l’impianto del decreto Salvini non viene

eliminato ma in parte neutralizzato, restano le multe alle Ong e la

criminalizzazione del soccorso in mare. Su quest’ultimo punto il governo non ha

avuto il coraggio necessario. Molto discutibili sono anche le parzialissime

modifiche sulla parte che riguarda la riforma della legge sulla cittadinanza,

prima dei decreti Salvini la durata massima delle pratiche di cittadinanza per

legge era di due anni, ora sarà di tre anni.

Manca ancora in questo decreto la

possibilità di introdurre via di accesso legali nel nostro paese e restano in

piedi gli accordi con la Libia, paese nel quale i diritti umani sono fatti a

pezzi. Altri aspetti dubbi riguardano la parte dell’ordine pubblico dove

vengono inasprite le pene per i reati di rissa e resta intatto l’impianto

normativo per la repressione della conflittualità sociale. In conclusione e per

dirla con le parole di Padre Alex Zanotelli “Un piccolo passo in avanti

ma è davvero troppo poco contro i decreti Salvini, un distillato di razzismo di

Stato“.

Tutti noi possiamo contribuire a

migliorare le politiche di accoglienza, basta poco, innanzitutto essere meno

egoisti ed essere aperti ad aiutare l’altro da sé, da dovunque venga e di

qualunque cosa abbia bisogno. Anche i comuni possono fare tanto, ad iniziare

dal nostro, per esempio realizzare dei bagni pubblici e delle strutture di

accoglienza temporanea dove anche i migranti possono trovare rifugio, un letto,

una doccia, una lavanderia per pulire i propri indumenti. Basta poco come si

vede, basta fare come ha fatto un piccolo grande uomo nel trasformare un paese

spopolato nel paese dell’accoglienza, dell’umanità e della dignità . Basta fare

come a Riace, basta fare come Mimmo Lucano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA