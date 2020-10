Torna la tradizionale Fiera di ottobre a Cariati, mercoledì 14

Si terrà sul lungomare C. Colombo accesso 7.30-8.30. Vendita fino ad ore 19

La Redazione

Cariati,

lunedì 12 Ottobre 2020.

Torna la tradizionale fiera di ottobre. Si terrà mercoledì 14 sul Lungomare

Colombo (e non più sulla vicina Via Bari) e nel rispetto di tutte le

prescrizioni regionali e nazionali per la prevenzione del contagio da Covid-19.

É quanto contenuto nell’avviso dell’area finanziaria, nel quale si

specifica che ambulanti e merceologia mista saranno collocati sul Lungomare,

mentre le categorie di allevamento e bestiame in Via S.Cataldo.

I soggetti ammessi a partecipare alla fiera sono i titolari di

autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; gli artigiani iscritti all’albo

delle imprese artigiane; i produttori ed imprenditori agricoli.

Le categorie di prodotti che potranno essere venduti sono opere di

artigianato, piccolo antiquariato, piante e fiori, ferramenta e utensileria,

prodotti agro-alimentari, calzature, abbigliamento ed animali vivi.

L’accesso nelle aree destinate alla fiera, da parte degli

operatori autorizzati, è consentito dalle ore 7.30 alle ore 8.30. La vendita è

invece consentita fino alle ore 19 e lo sgombero entro le ore 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA