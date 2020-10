Crotone: Incendio azienda agricola Morelli

Confagricoltura Crotone, esprime solidarietà e vicinanza all’amico e socio Mario Morelli

La Redazione

Crotone,

martedì 13 Ottobre 2020.

Confagricoltura Crotone, esprime

solidarietà e vicinanza all’amico e socio Mario Morelli, presidente dei

giovani agricoltori di Confagricoltura Crotone, per il vile atto subito.

Esprimiamo altresi condanna di ogni azione che vada a ledere i

sacrifici quotidiani di ogni agricoltore e di tutte le realtÃ

imprenditoriali.

Diego Zurlo, pres Confagricoltura

