Cirò Marina: Congratulazioni della Commenda Templare “San Francesco d’Assisi” al neo sindaco e al consiglio comunale

A congratularsi è il Commendatore, Cav. Enzo Valente

Cirò Marina,

mercoledì 14 Ottobre 2020.

La Commenda Templare “San Francesco d’Assisi” e la sezione dell’Accademia Templare di Cirò Marina porge al neo eletto Sindaco Dott. Sergio Ferrari e a tutto il Consiglio Comunale le più sentite felicitazioni e congratulazioni per i lavori che si appresteranno a condurre per i prossimi 5 anni alla guida della Città di Cirò Marina. Mossi da un sentimento di gioia per la carica appena affidatagli augurano agli organi eletti la forza, il coraggio e la buona volontà per lo svolgimento del duro compito amministrativo che si preparano a porre in essere, certi che saranno contraddistinti da sentimenti nobili, leali e imparziali per il benessere e la prosperità del popolo e della comunità di Cirò Marina. In questo contesto di felicitazioni esprimano, inoltre, la volontà di voler collaborare alacremente per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale locale e nazionale, nonché la volontà di voler collaborare in maniera fattiva e costante per tutte quelle iniziative che hanno lo scopo comune di promuovere la cultura largamente intesa, sia come studio che come valorizzazione del territorio. Ora, più che mai, per Cirò Marina, c’è bisogno di dare un nuovo volto ed una nuova immagine che guardi al futuro ma che non dimentichi il suo glorioso passato, che sia proiettato ad una crescita culturale ed intellettuale ma nello stesso tempo memore delle illustre menti che hanno contraddistinto tutta la Comunità , una Città che cresca al passo con i tempi ma che sia collante e non dimentichi le antiche vestigi greche. L’aiuto dell’Accademia Templare e della Commenda Templare e proprio in questo senso, difatti, la missione dell’Accademia Templare è quella di diffondere la cultura, promuovere lo studio e la ricerca, valorizzare ogni forma di espressione artistica e comunicativa in un clima di uguaglianza, di parità e dignità sociale, compito svolto impeccabilmente dal lontano 2007 anno in cui la Sezione dell’Accademia è stata costituita. Auspicando che Cirò Marina possa diventare un modello ed un centro culturale per il territorio e per tutta la Calabria, che diventi un motore culturale e faccia da traino per i paesi limitrofi la Commenda Templare “San Francesco d’Assisi e la Sezione dell’Accademia Templare è pronta a dare la propria parte rappresentando, fin da subito, la propria disponibilità a collaborare per la costituzione del Bene Comune che è l’immenso patrimonio culturale che la storia ci ha consegnato.

